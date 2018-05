In World War Z jagen euch bis zu tausend Zombies auf einmal (Gameplay-Trailer)

in

Früher hatten ja Lizenzspiele einen ziemlich miesen Ruf. Und das mit gutem Grund, denn häufig dienten solche Titel nur als Werbung, um Filme, Comics und Co. Häufig wurde nur wenig Budget für solche Spiele in die Hand genommen und darunter litt die Qualität. Heute ist das glücklicherweise etwas anders. Das beweisen Spiele wie beispielsweise The Walking Dead oder die Batman: Arkham-Reihe.

Mit World War Z erwartet uns ein weiterer vielversprechender Lizenztitel. Dieser basiert auf den Büchern und den Filmen mit Brad Pitt. Entwickelt wird das Spiel von Saber Interactive. Wie in der Vorlage dreht sich im Spiel alles um eine Zombie-Invasion. Mit bis zu drei Freunden müsst ihr diese irgendwie überleben.

Das Highlight: Im Spiel jagen euch bis zu tausend Zombies auf einmal. Und das sieht ziemlich irre aus. Davon könnt ihr euch im ersten Gameplay-Trailer überzeugen:

World War Z erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Zombie-Fans sollten World War Z auf jeden Fall ausprobieren. Das wird heftig.