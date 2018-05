John Cho erlebt in “Searching” einen Social-Media-Albtraum

in

Mal wieder Lust auf einen spannenden Horror-Thriller? Da hätte ich etwas für euch: einen Film namens “Searching”.

Hier erlebt John Cho (bekannt aus der Serie “The Exorcist”) einen Social-Media-Albtraum. Kürzlich wurde ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr weiter unten findet.

Der Trailer spielt komplett auf einem Computerbildschirm. Wir sehen Cho, der verzweifelt nach Hinweisen auf den Verbleib seiner vermissten Tochter sucht. Wir haben zwar in letzter Zeit ein paar Filme gesehen, die denselben Ansatz verfolgen, aber “Searching” sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Macht euch am besten selbst ein Bild.

Der Film läuft am 3. August in den kinos an.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal verdammt spannend aus. Ob der Film hält, was der Trailer verspricht? Wir sind gespannt.