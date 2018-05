Kommt es zu einem Crossover zwischen Fortnite und Call of Duty: Black Ops 4?

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass es in Call of Duty: Black Ops 4 einen Battle-Royale-Modus geben wird. Da bietet sich doch eine Kooperation mit Fortnite an, oder?

Davon geht zumindest Dexerto aus. Der Grund für die Annahme: Ein Bild, das auf dem offiziellen Twitter-Account von Fortnite veröffentlicht wurde.

Das hier:

Built for one purpose. Victory.

Boot up with the new Chromium Outfit and Persuader Pickaxe in the store now! pic.twitter.com/eTCKWmFtUl

— Fortnite (@FortniteGame) 11. Mai 2018