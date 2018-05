Kündigt Sega etwa demnächst ein neues Spiel mit Sonic an?

Na, sind eure Postfächer auch voll mit Mails bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung? Wahrscheinlich. Aus dieser Mail-Flut macht sich auch Sega einen Spaß.

Kürzlich wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von Sonic ein kurzer Cartoon gepostet. Auf den vier Bildern sieht man, dass Sonic auf seinem Kommunikator eine Nachricht erhält: eine Benachrichtigung zur Datenschutz-Grundverordnung.

Darin steht folgender Text: “We’ve updated our Privacy Policy. As part of our ongoing efforts to prepare for our new game announcement, as well as releasing Sonic Mania Adventures Part 3 this month…”

Mit anderen Worten: Sonic Mania Adventures Part 3 wird noch in diesem Monat veröffentlicht und ein neues Spiel wird demnächst auch angekündigt. Wir vermuten im Rahmen der E3. Hier der Tweet:

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wir hätten nichts dagegen einzuwenden.