Mario Tennis Aces ist nur 2GB groß

Mario Tennis Aces benötigt beim Download nur 2GB Speicherplatz auf der Nintendo Switch. 2GB für ein Spiel in der heutigen Zeit ist wirklich beeindruckend – beeindruckend wenig.

Vielleicht hat Nintendo einen neuen Komprimierungsalgorithmus eingesetzt, der alle anderen übertrifft – oder Mario Tennis ist einfach kein großes Spiel.

Mario Odyssey ist mit etwa 9GB das bisher größte Mario-Spiel. Zelda: Breath of the Wild hat 13GB und ist wahrscheinlich das größte Spiel, das Nintendo je gemacht hat.

Wir werden sehen was Mario Tennis Aces zu bieten hat. Das Spiel geht am 22. Juni an den Start. Sollte es weitere Neuigkeiten zu Mario Tennis Aces geben, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Ok, das ist wirklich wenig. Aber wenn das Spiel gut ist, dann ist uns der benötigte Speicherplatz ziemlich egal.