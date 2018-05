Mario Tennis Aces: Neuer Trailer stellt den Abenteuer-Modus vor

Mario Tennis Aces geht noch in diesem Sommer an den Start – mit einem neuen Abenteuer-Modus. Und was uns in diesem Modus erwartet, verrät Nintendo mit einem neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In Mario Tennis Aces erwarten euch 15 spielbare Nintendo-Charaktere und auch ein Online-Multiplayer-Modus. Hier erwarten euch fordernde Online-Turniere.

Und dann wäre da eben noch der Abenteuer-Modus, der vor allem mit Minispielen für Abwechslung sorgt. Welche das sind, erfaht ihr hier im Trailer:

Mario Tennis Aces erscheint am 22. Juni für die Nintendo Switch.

