Mit dem Bum Simulator erlebt ihr das traurige Leben eines Penners

“Du hast alles verloren und bist auf der Straße gelandet. Was wirst du tun? Dich anpassen und überleben? Rache nehmen an den Verantwortlichen? Eine urbane Legende werden? Einen Job finden und neu anfangen? Unzählige Möglichkeiten warten auf dich!”

So lautet die Beschreibung des Bum Simulators. Hört sich ziemlich abgefahren an, oder? Ist es auch. In diesem Spiel erlebt ihr, wie traurig das Leben eines Penners ist, auf eine sehr unterhaltsame Art. Das wird klar, wenn man sich die Features des Spiels ansieht:

Entdecke deine inneren Gammlerkräfte

Zähme die berüchtigten Stadttauben

Löse das Geheimnis der Kanalrattenmenschen

Lernen die Geheimnisse der Alkohol-Alchemie kennen.

Und das Ganze hört sich nicht nur irre an, sondern sieht auch ziemlich cool aus. Hier seht ihr die ersten Spielszenen:

Erscheinen soll der Bum Simulator am 5. Oktober 2018. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spielprinzip hört sich verrückt an, der Bum Simulator könnte aber richtig gut werden. Wir sind gespannt.