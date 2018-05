Neuer Screenshot aus Death Stranding zeigt wunderschönes …Moos?!

in

Es ist schon eine Weile her, seit Kojima Productions neues Material aus Death Stranding veröffentlicht hat. Aber kürzlich hat sich Hideo Kojima dazu entschlossen, ein neues Bild aus dem Spiel zu präsentieren.

Das Bild zeigt felsiges Gelände, das mit Moos bedeckt ist. Mehr ist tatsächlich nicht zu sehen. Aber hey, das Moos ist wirklich verdammt detailliert. Seht am besten selbst. Hier das Bild:

Nicht übel, oder? Kojima hat den Screenshot mit der Nachricht “+1 on the T-minus 3 weeks. #E32018 Decima×Kojima=DS” versehen, was auf die diesjährige Electronic Entertainment Expo hindeutet.

Wir wissen bereits, dass es im Rahmen der E3 einen neuen Trailer zum Spiel geben wird und es ist sehr gut möglich, dass dieses Bild im neuen Filmmaterial zu sehen ist.

Death Stranding wurde bisher nur für PS4 angekündigt und wird auf Basis der Decima Engine von Guerrilla Games entwickelt. Es wurde bisher kein Veröffentlichungsdatum genannt.

Sobald es neue Infos gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das Moos sieht toll aus, aber können wir jetzt bitte richtige Spielszenen sehen?

Quelle: dualshockers.com