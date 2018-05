Nintendo verkauft jetzt Switch-Konsolen ohne Docks in Japan

in

Jep, Nintendo verkauft in jetzt Switch-Konsolen ohne Docks in Japan. Die Konsolen sind für Benutzer gedacht, die bereits einen Switch und ein Dock haben – oder für Spieler, die nur eine tragbare Konsole wollen.

Die Switch-Pakete ohne Docks sind natürlich günstiger: Sie kosten 26.978 Yen (rund 210,00 Euro). Aktuell kostet die Switch hierzulande 297,00 Euro. Das Paket beinhaltet auch keinen AC-Adapter. Somit ist das Bundle wirklich nur für jemanden geeignet, der eine zweite Switch haben möchte.

Was haltet ihr von dem Paket und der Vorstellung, die Switch nur als tragbare Konsole zu verwenden? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. Ich persönlich zocke ja sehr gerne mit dem Pro Controller am TV.

Das denken wir:

Billiger bekommt man keine neue Switch. Coole Sache.