Jep, Nintendo veröffentlicht demnächst auch Kinderbücher. Nintendo und der Buchverlag Random House haben kürzlich angekündigt, Kinderbücher basierend auf bekannten Nintendo-Charakteren zu veröffentlichen.

Die Bücher befinden sich gerade in Arbeit und die ersten werden Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Anfang dieses Jahres starteten Random House und Nintendo ein kleines Pilotprojekt, in dem Random House Mario- und Zelda-Stickerhefte veröffentlichte.

Hier ein Auszug der offiziellen Pressemitteilung:

This publishing partnership is an exciting way to bring the colorful worlds of Nintendo to young readers while encouraging creativity. We are always looking for ways to share our fun-loving characters with kids and families in unique ways.