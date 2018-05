No Man’s Sky: Nächstes Update bringt PVP, Dogfights und einen richtigen Multiplayer-Modus

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Gerüchte zu einem richtigen Multiplayer-Modus für No Man’s Sky die Runde machen. Mittlerweile hat Sean Murray von Hello Games im Rahmen von “Inside Xbox” ein paar neue Infos zum kommenden Update verraten.

So soll das Multiplayer-Update namens No Man’s Sky Next am 24. Juli mit der Xbox-One-Version veröffentlicht werden. Laut Murray wird dieses Update PVP-Dogfights, gemeinsamen Basenbau, Rennen, teambasierten Multiplayer und zufällige Begegnungen mit anderen Spielern ins Spiel bringen.

No Man’s Sky wurde von vielen Spielern kritisiert, da es nicht hielt, was Hello Games vor der Veröffentlichung des Spiels versprach. Mit dem neuesten Update könnte aber doch noch alles gut werden.

Hier das ganze Interview mit Sean Murray:

Das denken wir:

Womöglich lohnt es sich, No Man’s Sky doch mal wieder auszupacken.