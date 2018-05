Overkill’s The Walking Dead: Im neuen Trailer wird der Charakter Grant vorgestellt

Was Overkill’s The Walking betrifft, bekommen wir ja immer wieder ziemlich coole Videos zu den Charakteren im Spiel zu sehen – richtige Spielszenen leider bisher nicht. Da macht auch der neueste Clip keine Ausnahme.

Diesmal wird der Charakter Grant vorgestellt. Grant ist ein alter Mann, der nach seiner Enkelin sucht. Mehr erfahren wir nicht im Trailer. Ok, außer vielleicht noch, dass er keine Angst vor Zombies hat. Auf jeden Fall ist der Trailer ziemlich cool gemacht.

Aber überzeugt euch am besten selbst.

In Overkill’s The Walking Dead erwartet euch ein kooperativer Ego-Shooter, in dem bis zu vier Spieler gegen die Untoten kämpfen müssen. Erscheinen wird das Spiel im Herbst 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wir wollen endlich Spielszenen sehen.