PUBG Mobile lässt sich ab sofort auch auf dem PC spielen

Wie das chinesische Internet-Unternehmen Tencent nun bekannt gab, lässt sich PUBG Mobile ab sofort auf dem PC spielen – ganz offiziell.

PlayerUnknown’s Battlegrounds feierte in den vergangenen Monaten etliche Erfolge und knackte einen Meilenstein nach dem anderen. Auf die PC-Version folgte eine Xbox One-Umsetzung und, Ende März, ein Mobile-Ableger.

PUBG Mobile knüpfte an den Erfolg der großen Plattformen an und landete in mehr als 100 Ländern an der Spitze der Mobile-Charts. Wer zwar Interesse am Titel hat, aber kein leistungsfähiges Smartphone besitzt oder mit der Steuerung nicht zurecht kommt, der schaut in die Röhre – bis jetzt.

Denn der verantwortliche Publisher Tencent veröffentlichte nun einen offiziellen Emulator für PUBG Mobile. Damit lässt sich der Battle Royale-Titel bequem mit Maus und Tastatur am PC spielen. Jedoch sollte man sich auf Fehler einstellen, da der Emulator derzeit noch in der Beta-Phase steckt.

Außerdem funktioniert das Matchmaking lediglich mit Spielern, welche ebenfalls PUBG Mobile per Emulator spielen. Wer sich schon darauf gefreut hat, die Smartphone-Spieler mit Leichtigkeit ins digitale Jenseits zu befördern, den müssen wir leider enttäuschen. Den Download des Emulators findet ihr hier.

Das denken wir:

Das könnte durchaus einen Blick wert sein!