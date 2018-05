Quake Champions: Der neueste Trailer stellt das Gore-System vor

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um den Shooter Quake Champions, aber heute können wir euch mal wieder ein interessantes – und ziemlich brutales – Video präsentieren.

Und zwar wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Quake ein Clip veröffentlicht, der das Gore-System in Aktion zeigt. Fans wissen: Quake ist blutig. Und herumfliegende Gliedmaßen gehören zum Standard – da wird auch Quake Champions keine Ausnahme machen.

Im Video bekommen wir zu sehen, aus wie vielen Einzelteilen ein Charakter besteht. Und entsprechend des Treffers zerlegt sich der Gegner und verteilt seine Einzelteile auf der Map.

Hier der Clip:

Take a peek into the development of Quake Champions' new Gore System coming soon! #gore #quake pic.twitter.com/mAUOfiwec6

— Quake Champions (@Quake) 4. Mai 2018