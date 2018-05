Rage 2: Hier sind die ersten offiziellen Screenshots

in

Gestern konnten wir euch die ersten Spielszenen aus Rage 2 präsentieren. Heute gibt es die ersten offiziellen Screenshots. Ihr findet sie weiter unten.

Diese Screenshots zeigen einige der Umgebungen des Spiels und einige der Feinde. Viel mehr bekommen wir nicht zu sehen, aber die Shots machen auf jeden Fall einen guten Eindruck und vermitteln eine abgefahrene “Mad Max”-Stimmung.

Das Spiel wird von id Software und Avalanche Studios entwickelt und obwohl Bethesda kein Veröffentlichungsdatum verkündet hat, können wir davon ausgehen, dass es 2019 veröffentlicht wird. Womöglich erfahren wir im Rahmen der E3, wann das Spiel genau erscheint.

Und darum geht es in Rage 2: Nachdem ein Asteroid den größten Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht hat, machen fiese Gangs die Straßen unsicher. Aber es kommt noch schlimmer, denn eine tyrannische Regierung unterdrückt die restliche Menschheit. In der Rolle von Walker – dem letzten Ranger des Ödlands – liegt es an uns, die Regierung zu stürzen.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Da denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob Rage 2 den Vorgänger toppen kann. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall abgefahren aus.

Quelle: dsogaming.com