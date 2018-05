Robin Hood bekommt einen neuen Kinofilm spendiert – seht euch hier den ersten epischen Trailer an

in

Ich finde die Geschichte von Robin Hood ja immer wieder toll. Da ist ein mutiger Typ mit Cape, der von den Reichen stiehlt, um den Armen zu geben – und das auch noch mit Bad-Ass-Pfeilbogen-Skills.

Und mittlerweile gibt es ja auch schon zahlreiche Verfilmungen der Geschichte. Mein Favorit: “Robin Hood” von Disney aus dem Jahr 1973. “Robin Hood – König der Diebe” aus dem Jahr 1991 mit Kevin Costner war aber auch ganz cool. Und besonders authentisch war die Variante mit Russell Crowe aus dem Jahr 2010.

Ja und im November dieses Jahres dürfen wir uns nun über eine weitere Verfilmung freuen, die nicht ganz so authentisch ist, dafür aber viel Action und epische Kampfszenen bietet. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Ich finde den ersten Trailer auf jeden Fall schon mal ganz nett.

Here you go:

Der Film startet am 21. November in die Kinos. Mit dabei: Taron Egerton als Robin Hood und Jamie Foxx als Little John.

Das denken wir:

Die ersten Szenen machen einen ganz guten Eindruck. Aber ob der Film überzeugen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen.