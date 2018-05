Seht euch hier die erste Stunde aus Days Gone an

in

Gebt es doch zu: Ihr könnt den Release von Days Gone doch kaum erwarten. Verständlich. Uns geht es da nicht anders. Ich versuche auch bis zum Release so wenig vom Spiel wie nur möglich zu sehen (um Spoiler zu vermeiden), was sich etwas schwierig gestaltet, wenn man eine Seite wie diese hier betreibt.

Wie auch immer. Euch möchte ich natürlich möglichst viel aus dem Spiel zeigen. Und wenn ihr viele neue Spielszenen aus Days Gone sehen möchtet, dann habt ihr nun die Gelegenheit dazu.

Die Kollegen von GameInformer haben nämlich im Rahmen ihrer aktuellen Coverstory ein Video veröffentlicht, das fast eine Stunde aus dem Spiel zeigt. So viel haben wir bisher noch nicht zu sehen bekommen.

Here you go:

Das denken wir:

Days Gone sieht so gut aus. Wir können es kaum erwarten, bis das Spiel in den Händlerregalen steht.