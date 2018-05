Silent Hill: Bald könnt ihr euch eine ziemlich abgefahrene Pyramid Head-Maske bestellen

in

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Kostüm für die nächste Halloween-Party seid, hätte ich etwas für euch: eine ziemlich abgefahrene Maske.

Der Maskenhersteller Trick or Treat Studios hat kürzlich eine offiziell lizenzierte Pyramid Head-Maske vorgestellt, die entweder im Dezember dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird.

Somit könnt ihr also erst an Halloween 2019 als Pyramid Head für Angst und Schrecken in eurer Nachbarschaft sorgen. Aber das Warten lohnt sich, denn die Maske sieht wirklich cool aus. Hier zwei Sneak-Peek-Fotos:

Pyramid Head wurde erstmals 2001 im Videospiel Silent Hill 2 vorgestellt und auch in den Spielfilmen “Silent Hill” und “Silent Hill: Revelation” hatte Pyramid Head ziemlich unheimliche Auftritte.

Das denken wir:

Die Maske ist perfekt für jede Halloween-Party – aber womöglich etwas unbequem.