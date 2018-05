SNK kündigt Neo Geo Mini an

Im April deutete SNK bereits eine neue Mini-Konsole an, jetzt ist es offiziell: SNK bringt den Neo Geo Mini auf den Markt.

Hier der Tweet von damals:

Und hier die Ankündigung auf Twitter:

The NEOGEO mini, a video game console celebrating the 40th Anniversary of SNK’s brand is announced!

40 legendary NEOGEO titles will be included! #SNK #SNK40th #NEOGEOhttps://t.co/Gttcvw4vZB pic.twitter.com/Hqr5XLrtB8

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 10. Mai 2018