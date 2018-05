So sieht die Einladung zum Black Ops 4 Reveal-Event aus

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Call of Duty: Black Ops 4 keine Singleplayer-Kampagne hat, aber dafür Battle Royale. Das hat viele Spieler überrascht und nun sind natürlich alle gespannt, wie denn Black Ops 4 in Aktion aussieht.

Das wissen wir ab dem 17. Mai um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, denn dann findet das Reveal-Event statt und das Spiel wird vorgestellt.

Mittlerweile sind auch Bilder der Einladungen zum Reveal Event im Netz aufgetaucht, die so aussehen:

Viel ist noch nicht über das Spiel bekannt. Nur, dass es wieder Perks als Charakterverbesserungen geben wird und einige davon sehen so aus:

Don’t worry, we know some people . . . which has its perks. . .

https://t.co/8tqnGlNcZA

#BlackOps4 pic.twitter.com/g69MeDpI4X

— Treyarch Studios (@Treyarch) 1. Mai 2018