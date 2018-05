Spider-Man: Riesige Anzeigetafel in Los Angeles gesichtet

in

“Be Greater” lautet der Slogan des kommenden Insomniac-Titels Spider-Man für die PS4. Und diesen Slogan scheint sich die verantwortliche Marketing-Abteilung zu Herzen zu nehmen, denn kürzlich wurde eine riesige Anzeigetafel in Los Angeles gesichtet, auf der Trailer zum Spiel laufen.

Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum jetzt schon so viel Werbung für das Game gemacht wird, wenn der Release erst im September geplant ist? Der Grund: Die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles öffnet am 12. Juni ihre Pforten. Und dort wird natürlich auch Spidey seinen Auftritt haben.

Wie auch immer. Hier die Anzeigetafel:

Übrigens: Womöglich wurde das Limited Edition Spider-Man PS4 Pro Bundle geleakt. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Hoffentlich wird Spider-Man den hohen Erwartungen gerecht. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.