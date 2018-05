Spielt Death Stranding etwa in Island?

Erinnert ihr euch noch? Vor ein paar Tagen berichteten wir über ein neues Bild aus Death Stranding. Es zeigt nicht mehr als felsiges Gelände, das mit Moos bedeckt ist.

Die Rede ist von diesem Bild hier:

Vielleicht gibt dieses Bild aber einen Hinweis darauf, wo Death Stranding spielt. Einem Fan ist aufgefallen, dass der Boden sehr an die Lavafelder in Island erinnert. Hier ein Vergleichsbild:

Mosses on top of lava fields in Iceland and the new Decima/Death Stranding image are very similar. 🤔 @HIDEO_KOJIMA_EN @Kojima_Hideo #DeathStranding #Decima #E32018 pic.twitter.com/aXLnvE9Oh4

— Rafael Andrade (@YamatoDT) 22. Mai 2018