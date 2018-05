State of Decay 2: Seht euch hier den Gameplay-Launch-Trailer an

in

Der Release von State of Decay 2 steht vor der Tür! Das Zombie-Survival-Game erscheint bereits am 22. Mai für die Xbox One.

Microsoft und Undead Labs haben aus diesem Grund einen Gameplay-Launch-Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck vom Spiel gibt. In diesem Zombie-Koop-Game können Spieler eine Community aufbauen und zusammen eine Geschichte erleben, in der es ums nackte Überleben geht.

Das Ganze sieht dank der Unreal Engine 4 auch ziemlich cool aus. Und laut den Entwicklern wird es keine Mikrotransaktionen geben – dafür Erweiterungen in Form von DLCs.

Das Spiel wird am 22. Mai veröffentlicht und kostet 30 Euro.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

ZOOOOMBIES!!! Wer den ersten Teil mochte, der sollte State of Decay 2 unbedingt ausprobieren.