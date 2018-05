Super Mario Odyssey wurde mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft

in

Nintendo gab kürzlich bekannt, dass sich Super Mario Odyssey mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft hat. Somit ist Odyssey das bisher meistverkauften Switch-Spiel.

Mario Kart 8 Deluxe liegt mit 9,22 Millionen verkauften Einheiten an zweiter Stelle. Und den dritten Platz nimmt Zelda: Breath of the Wild mit 8,48 Millionen verkauften Einheiten ein.

Hier sind die Gesamtverkaufszahlen der First-Party-Switch-Spiele:

Super Mario Odyssey – 10.41 Millionen Einheiten

Mario Kart 8 Deluxe – 9,22 Millionen Einheiten

Zelda: Breath of the Wild – 8,48 Millionen Einheiten

Splatoon 2 – 6.02 Millionen Einheiten

1-2 Switch – 2.29 Millionen Einheiten

ARMS – 1.85 Millionen Einheiten

Xenoblade 2 – 1.31 Millionen Einheiten

Kirby Star Allies – 1,29 Millionen Einheiten

Übrigens wurden mittlerweile 17,7 Millionen Switch-Konsole verkauft. In diesem Jahr möchte Nintendo 20 Millionen weitere EInheiten verkaufen.

Das denken wir:

Beeindruckend, aber auch nicht wirklich überraschend.