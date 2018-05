The Crew 2: macht euch bereit für die Closed Beta

The Crew 2 erscheint am 29. Juni. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir die Motorsport-Szene erneut aufmischen dürfen. Dafür hat Ubisoft mittlerweile den Termin für die Closed Beta verkündet.

Diese beginnt am 31. Mai um 10:00 Uhr und dauert bis zum 4. Juni um 10:00 Uhr. Wer an der Beta teilnehmen möchte, der kann sich über diesen Link registrieren.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

Im Rahmen der Closed Beta werden die Spieler die ersten Level des Fortschrittssystems erleben. Dabei treten sie in Rennen der ersten vier Disziplinen an – Street Race, Rally Raid, Powerboat und Aerobatics. Die vollkommen neu gestalteten Kulisse der USA erleben sie dabei zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für ein adrenalingeladenes Erlebnis können Spieler die Blitzwechsel Funktion nutzen, um blitzartig den Fahrzeugtyp an das Terrain anzupassen. Ein Flugzeug, das gerade unter der Golden Gate Bridge in San Francisco hindurchfliegt wird mit einem Knopfdruck zu einem Boot.

Und hier noch der neueste Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen ganz ok aus, beeindruckend uns aber nicht sonderlich. Aber noch haben die Entwickler Zeit, das Spiel hier und da anzupassen.