The Forest hat die Early-Access-Phase verlassen – VR-Version erscheint noch im Mai

Wie Endnight Games kürzlich verkündete, hat The Forest – wie versprochen – die Early-Access-Phase verlassen.

Im selben Zug wurde auch eine VR-Version angekündigt. Hier ein Auszug aus der offiziellen Mitteilung:

The VR version of The Forest will release for free to all players of the game, on May 22. It’s the full game, with your hud on a smart watch, a full 3d inventory, and tree cutting using motion controls. We think it’s the most fun vr game we’ve ever played and can’t wait to share it with everyone.