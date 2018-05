The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima und Death Stranding werden auf der E3 2018 gezeigt

Wirklich überraschend ist das nicht, aber jetzt ist es wenigstens offiziell: The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima und Death Stranding werden auf der E3 2018 vertreten sein.

Sony machte kein großes Geheimnis aus der Sache und verriet auf dem PlayStation Blog, welche PS4-Spiele am 11. Juni auf der Electronic Entertainment Expo gezeigt werden. Die Highlights: The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima und Death Stranding.

Laut Sony wird es aber auch Ankündigungen von anderen Entwicklerstudios geben – für PS4, PS4 Pro und PS VR.

Über diesen Link findet ihr erste Szenen aus The Last of Us Part 2. Hier findet ihr weitere Infos zu Ghost of Tsushima. Und über diesen Link könnt ihr euch einen verstörenden Trailer zu Death Stranding ansehen.

Das denken wir:

Im Rahmen der E3 erwarten uns mit Sicherheit noch einige Überraschungen.