The Wolf Among Us 2 wurde auf 2019 verschoben

Habt ihr The Wolf Among Us von Telltale Games gespielt? Wenn nicht, kann ich es euch nur empfehlen. Das Spiel basiert auf der Comicreihe Fables, die auch sehr lesenwert ist. Viele Fans warten bereits auf den zweiten Teil. Dieser sollte eigentlich in diesem Jahr erscheinen. Kürzlich verkündete Telltale aber, dass das Spiel auf 2019 verschoben wurde.

“Letztendlich ist es unser Ziel, eine Erfahrung zu liefern, die die Leidenschaft verdient, die ihr für The Wolf Among Us konsequent gezeigt habt und diese zusätzlichen Monate werden uns die Zeit geben, die wir brauchen, um das beste Ergebnis abliefern zu können. Wir sind sehr enthusiastisch, wie das Spiel voranschreitet und wir können es kaum erwarten, noch tiefer zu graben.”

Aus der Ankündigung geht auch hervor, dass die Verschiebung mit “fundamentalen Änderungen bei Telltale” zusammenhängt – was auch immer das zu bedeuten hat.

Wie auch immer. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Schade, aber wenn dadurch das Spiel besser wird, haben wir nichts gegen die Verschiebung einzuwenden.