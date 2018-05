TotalBiscuit verabschiedet sich, aufgrund seiner Erkrankung, von seinen Fans

in

Der beliebte Gaming-Journalist John Bain, besser bekannt als TotalBiscuit, hat sich nun in einem bewegenden Reddit-Post von der Gaming-Community, und vor allem von seinen Fans, verabschiedet.

Bereits im Mai 2014 teilte er seinen Fans mit, dass er an Darmkrebs erkrankt sei. Zudem sprach er im H3-Podcast im Oktober 2017 über die Belastung der Therapie. Demnach konnte die Chemotherapie, welche direkt nach der Diagnose erfolgte, den Krebs besiegen. Allerdings fanden sich ein Jahr später bereits Metastasen in Leber und Wirbelsäule.

Seitdem kämpft Bain gegen die Erkrankung an. Immerhin konnte TotalBiscuit einen großen Erfolg für sich verbuchen: Während ihm die Ärzte, aufgrund der Schwere der Erkrankung, lediglich zweieinhalb Jahre gaben, schaffte er es, diese Zeit lange zu überleben.

Dennoch geht es nun mit ihm zu Ende, wie der 33-jährige in seinem bewegenden Abschiedspost seinen Fans mitteilte. Laut seinen Ärzten ist die Effektivität der konventionellen Chemotherapien erschöpft. “Mein Körper ist, laut meinem Onkologen, resistent gegen jegliche Form der Therapie”, so Bain.

Zudem beginnt seine Leber langsam zu versagen. Obwohl nach weiteren Behandlungsmöglichkeiten gesucht wird, hat sich TotalBiscuit allmählich mit seinem Schicksal abgefunden. Im Moment scheint es nichts zu geben, was er gegen seine Krankheit unternehmen kann. Im Grunde genommen versucht er nur noch seine Schmerzen so gut wie möglich auszuhalten und viel zu trinken, um den Druck auf seine Leber zu senken. Diese Maßnahmen dienen jedoch nur zur Erhaltung seiner Lebensqualität.

Deshalb möchte TotalBiscuit die verbleibende Zeit dazu nutzen, möglichst viel mit seiner Familie zu unternehmen. Denn der große Medikamenteneinfluss hindert ihn, laut eigenen Aussagen, an der Arbeit als Spiele-Kritiker. Dementsprechend ist er oft unkonzentriert und kann kaum klare Gedanken fassen. Auch wurden seine Kritiken nicht rechtzeitig fertig oder waren qualitativ für ihn selbst nicht zufriedenstellend.

Jedoch verschwindet TotalBiscuit nicht komplett von der Bildfläche. In Zukunft möchte er sich auf Koop-Gameplay-Videos mit seiner Frau konzentrieren. “Es gibt eine Menge Coop-Spiele die ich nie wirklich spielen konnte und ich habe den perfekten Coop-Partner an meiner Seite”, so Bain weiter.

Auch der Co-Optional-Podcast soll weiterhin bestehen bleiben. Jedoch wird die Länge auf zwei, statt bisher drei, Stunden verkürzt. Damit möchte TotalBiscuit die Qualität des Inhaltes aufrecht erhalten. Außerdem möchte er seine bisherigen Kanäle in die Hände seiner Frau geben. Damit möchte er seiner Familie etwas hinterlassen, wovon sie leben kann.

Das denken wir:

Wir wünschen John Bain, seiner Familie und seinen Freunden alles Gute und ganz viel Kraft!