Wurde etwa das Limited Edition Spider-Man PS4 Pro Bundle geleakt?

Wir sind uns sicher alle einig, dass wir schon viel zu lange auf Spider-Man für PS4 warten. Wenigstens wissen wir aber mittlerweile, dass das Spiel ab dem 7. September in den Händlerregalen steht.

Was das geleakte Limited Edition Spider-Man PS4 Pro Bundle angeht, sind wir uns vielleicht nicht einig. Kürzlich tauchte nämlich ein Bild davon auf Reddit auf – ohne Quellenangabe und zusätzliche Infos.

Hier das Bild:

Insofern kann es gut sein, dass es sich hier um einen Fake handelt. Auf jeden Fall wird viel über das Design der Konsole diskutiert. Viele Reddit-User sind von diesem Design nicht gerade sehr angetan. Ich finde die Konsole hingegen gar nicht so übel. Auch wenn ich das klassische schwarze Logo besser finde.

Was denkt? Gefällt euch der Look? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Wenn es von offizieller Seite Infos zum Thema gibt, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

So übel sieht die Konsole doch gar nicht aus, oder?