Anthem: Hier ist der neueste Teaser-Trailer

Vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass Drew Karpyshyn, Storywriter bei Bioware, das Studio verließ. Heute haben wir erfreulichere Nachrichten für euch: EA hat einen neuen Teaser-Trailer zu Anthem veröffentlicht.

Der kurze Clip zeigt zwar nur wenige Sekunden aus dem Spiel, aber dafür wird mit dem Teaser auch gleich ein richtiger Trailer angekündigt, der am 9. Juni veröffentlicht wird. Pünktlich zur E3, die am 12. Juni ihre Pforten öffnet.

Hier der Clip:

'Something is out there' – @AnthemGame returns to EA Play, June 9thhttps://t.co/QT3gYygt05 pic.twitter.com/KX01Tzaad2

— EA UK 🇬🇧 (@electronicarts) 1. Juni 2018