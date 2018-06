Assassin’s Creed: Odyssey offiziell bestätigt – Seht euch hier den ersten Teaser-Trailer an

Das Spekulieren hat ein Ende: Ubisoft hat nach einigen Leaks Assassin’s Creed Odyssey offiziell bestätigt und auch gleich einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Diesen findet ihr weiter unten.

Im Teaser-Trailer ist ein Mann zu sehen, der jemanden von einer Klippe stößt – das erinnert uns an eine Szene aus dem Film “300”. Abgesehen davon wird auch das Logo des Spiels enthüllt. Und wie es aussieht, wird das Spiel im antiken Griechenland stattfinden.

Ubisoft hat im selben Zug verkündet, dass mehr Details auf der E3 2018 bekannt gegeben werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hier der Teaser-Trailer:

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf

— Assassin's Creed (@assassinscreed) 31. Mai 2018