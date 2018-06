Battlefield 5: Der erste Trailer wirkt mit Musik aus “Guardians of the Galaxy 2” viel besser

in

Der erste Trailer zu Battlefield 5 kam ja bei der Community nicht wirklich gut an. Fans beklagen sich über die mangelnde Authentizität.

Vielen denken, dass die Aufmachung dem Setting (Zweiter Weltkrieg) nicht gerecht wird. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich möchte euch eine überarbeitete Version des Trailers zeigen. Verantwortlich dafür ist der Reddit-User “RussianPandaOriginal“.

Er legte über die Szenen Musik aus dem Film “Guardians of the Galaxy 2”. Genauer gesagt den Song “Mr. Blue Sky” von Electric Light Orchestra. Und das Ergebnis ist ziemlich cool. Wäre der Trailer in dieser Version veröffentlicht worden, wäre er vielleicht auch etwas besser bei den Fans angekommen.

Hier der Clip:

Das denken wir:

Eine coole Idee. Mehr davon!