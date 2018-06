Blizzard Gear Store: Nun auch in Europa

Diese Nachricht ist nicht ganz neu, sondern bereits einige Wochen alt – aber da viele es noch nicht mitbekommen haben, dennoch eine News wert. Die beliebte Entwicklerschmiede Blizzard ist nicht nur für Ihre Spiele (World of Warcraft, Starcraft, Diablo etc.) bekannt, sondern auch für Ihren Merchandise-Shop. Doch in Deutschland bzw. allgemein in Europa war es immer so eine Sache dort zu bestellen, aufgrund von überteuerten Einfuhrgebühren etc.

Das führte dazu, dass sich viele Spieler das entsprechende Merchandise vorzugsweise auf der Gamescom kauften.

Doch dieser Rummel hat inzwischen ein Ende, denn es gibt einen offiziellen europäischen Blizzard Gear Shop. Nun kann man also in Europa ohne erhöhte Liefergebühren sein Lieblingsmerchandise von World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone etc. kaufen.

Der offizielle Blizzard Gear Shop ist über diesen Link zu erreichen.

Das denken wir:

Das wurde aber auch Zeit!