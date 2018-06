Crackdown 3 wurde schon wieder verschoben – auf nächstes Jahr

Das lang ersehnte Open-World-Action-Spiel Crackdown 3, das ursprünglich für November 2017 geplant war und dann bis 2018 verschoben wurde, wird nun erst 2019 veröffentlicht.

Das berichtet Kotaku und beruft sich dabei auf zwei Leute, die mit den Veröffentlichungsplänen des Spiels vertraut sind. Das ist ein weiterer Schlag für die Xbox One, die in diesem Jahr etwas schwach aufgestellt ist, was First-Party-Titel betrifft.

Crackdown 3 wurde erstmals 2014 auf der E3 angekündigt. Letztes Jahr plante Microsoft, Crackdown 3 am 7. November 2017 mit der Xbox One X zu veröffentlichen. Eine polarisierende Präsentation auf der E3 2017 und einige Probleme bei der Entwicklung zwangen Microsoft aber dazu, das Spiel in das “Frühjahr 2018” zu verschieben. Und wie es scheint, wurden noch nicht alle Probleme beseitigt, was eine erneute Verschiebung erfordert.

Übrigens wollen die beiden Quellen anonym bleiben, um ihre Karrieren zu schützen.

Microsoft hat sich noch nicht offiziell zur Verschiebung geäußert.

Das denken wir:

Schade. Fans müssen schon viel zu lange auf das Spiel warten.