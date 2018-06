Cuphead: The Delicious Last Course – Erster DLC angekündigt

in

Das wunderschöne, aber knallharte Gun n’ Run Spiel Cuphead bekommt einen DLC spendiert. Der DLC hört auf den Namen Cuphead: The Delicious Last Course und beinhaltet eine neue Insel, zahlreiche neue Bosse und einen neuen Charakter.

Der neue Charakter bzw. die neue Charakterin hört auf den Namen Ms. Chalice und steht den beiden mit Rat und Tat zur Seite.

Der DLC erscheint 2019 für Windows 10 und Xbox One.

Der Cuphead DLC Trailer



Das denken wir:

Das hat Cuphead sich definitiv verdient.