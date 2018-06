Da hat jemand den Jurassic Park in Far Cry 5 nachgebaut

Fans von “Jurassic Park” aufgepasst: Da hat jemand den Original-Park aus Steven Spielbergs Klassiker in Far Cry 5 nachgebaut. Dieser enthält zahlreiche Easter Eggs und unterstützt Deathmatch im Multiplayer-Modus.

Hört sich cool an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen. Die Map beinhaltet ikonische Plätze, die ihr mit Sicherheit noch aus dem Film kennt. Beispielsweise das Besucherzentrum oder das Raptor-Gehege.

Den Download der Map findet ihr über die Beschreibung des YouTube-Videos. Hier der Clip:

Übrigens: Kürzlich berichteten wir über eine beeindruckende T-Rex Tech-Demo, die euch auch gefallen dürfte. Über diesen Link erfahrt ihr alles dazu.

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend, was Fans “mal eben so nebenbei” in ihrer Freizeit erstellen. Jetzt wünschen wir uns einen “Jurassic Park”-DLC für Far Cry 5.