“Deadpool 2” ist einer der erfolgreichsten R-Rated-Filme aller Zeiten

“Deadpool 2” hat am vergangenen Wochenende die 700-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen gebrochen und ist damit hinter “Deadpool” und “The Matrix Reloaded” der drittbeste R-Rated-Filme Film aller Zeiten.

Abgesehen davon ist “Deadpool 2” der dritte Marvel-Film (nach “Black Panther” und “Avengers: Infinity War”), der in diesem Jahr die 300-Millionen-Marke an den US-Kinokassen überschreitet. Mal sehen, ob “Ant-Man and the Wasp” (Erscheinungstermin: 26. Juli 2018) diesen Trend fortsetzen kann.

Der Erfolg von “Deadpool 2” ist doch ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass der Streifen so kurz nach “Avengers: Infinity War” herauskam und beide Filme auf doch ziemlich ähnliche Zielgruppen abzielen. Dennoch gelang es beiden, enorm viel Geld zu einzuspielen.

Was ist euerer Meinugn nach der bisher beste Marvel-Film? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

“Deadpool 2” ist brutal gut und brutal lustig. Die Macher haben die Comic-Vorlage perfekt umgesetzt.