Death Stranding: Offizielle Inhaltsangabe bringt etwas Licht ins Dunkel

Über kaum ein Spiel wird so viel gerätselt, wie über Death Stranding – den ersten Titel von Hideo Kojimas eigenem Studio. Nach mehreren kryptischen Trailern mit hochkarätigen Stars durften wir auf der E3 erstes Gameplay sehen. Doch wirklich schlauer war hinterher niemand. Worum geht es genau? Wie sehen die weiteren Mechaniken aus? Laufen wir nur durch die Welt? – Es bleibt spannend, was Hideos großer Plan für diesen Titel ist.

Doch zumindest inhaltlich sind wir inzwischen etwas schlauer. Den E3 Trailer hat nahezu jeder gesehen, der an Death Stranding interessiert ist, doch die unter dem Trailer veröffentlichte Inhaltsangabe ging bei den meisten etwas unter.

“Belagert von der Flut des Todes, die an jeder Ecke lauert, muss Sam Bridges einer Welt trotzen, die von der Death Stranding vollständig transformiert wurde. Die gestrandeten Überreste der Zukunft in seinen Händen tragend, muss sich Sam auf eine Reise geben, um die zersplitterte Welt Stück für Stück wieder zu vereinen. Was ist das Geheimnis der Death Stranding? Was wird Sam auf seinem Weg entdecken?”

Jetzt wissen wir zumindest ein wenig mehr.

Das denken wir:

Trotz Infos bleibt es geheimnisvoll. Bin gespannt, wie das fertige Werk aussehen wird.