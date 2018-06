“Der Exorzist”: Diese gruselige Regan-Puppe wollt ihr nicht in eurem Regal stehen haben

Mezco Toyz arbeitet an einem ziemlich abgefahrenen Horror-Sammlerstück; eine Hommage an einen der kultigsten (und erschreckendsten) Filmcharaktere aller Zeiten: Regan MacNeil aus “Der Exorzist”.

Das Highlight: Die Puppe kann einige unheimliche Sätze aus dem Film sprechen.

Hier die offizielle Beschreibung der Puppe:

Standing at a menacing 15 inches tall, Regan MacNeil from The Exorcist is presented in a real cloth nightgown from the film. The possessed youth says 6 iconic and hair-raising phrases including “It burns!” and “Keep away! The sow is mine!”. The devil is in the details and each of them have been captured here; from Regan’s untamed real hair to her crazed, piercing eyes and maniacal grin. This Mega Scale Exorcist figure features 11 points of articulation for dynamic nightmarish poses.