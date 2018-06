Der Third-Person-Horror-Titel Crying is not Enough erscheint am 8. Juni

in

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Survival-Horror-Spiel? Da hätte ich etwas für euch: Crying is not Enough.

Kürzlich verkündete das verantwortliche Entwicklerteam Storyline, dass das Spiel am 8. Juni auf Steam veröffentlicht wird. Um diese Ankündigung zu feiern, veröffentlichte Storyline den Launch-Trailer des Spiels, den ihr euch hier ansehen könnt:

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Crying is not enough ist ein Third-Person Überlebens-Spiel. Der Spieler muss Feinden mit Waffen und anderen Überlebensmechanismen begegnen. Er muss verschiedene Puzzles lösen und vorankommen, indem er die Geschichte langsam entwickelt.”

Das hört sich erst mal nicht sonderlich beeindruckend an, die Spielszenen im neuesten Trailer sehen aber auf jeden Fall vielversprechend aus.

Hier findet ihr die Systemanforderungen:

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Prozessor: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 or better

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB or better

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Prozessor: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X or better

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 1060 3GB / AMD RX 480 8GB or better

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Für PS4 und Xbox erscheint das Spiel im dritten Quartal 2018.

Das denken wir:

Das sieht ziemlich heftig aus. Survival-Horror-Fans sollten sich das Spiel vormerken.