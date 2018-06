Detroit: Become Human im direkten Grafikvergleich: PS4 vs. PS4 Pro

in

Habt ihr den Sci-Fi-Thriller Detroit: Become Human schon gezockt? Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Es lohnt sich. Vor allem was die Grafik betrifft. Diese sieht wirklich verdammt gut aus. Nicht nur auf der PS4 Pro, sondern auch auf der Standard-PS4.

Einige Unterschiede gibt es jedoch. Welche das sind, erfahrt ihr im direkten Grafikvergleich im Video unter diesen Zeilen. Unter anderem erwartet euch auf der PS4 Pro eine höhere Auflösung und eine stabilere Bildrate bei 30 Bildern pro Sekunde. Auf der Standard-PS4 werden die 30 Bilder ab und an unterschritten.

Aber auch auf der normalen PS4 sieht das Spiel verdammt gut aus. Davon könnt ihr euch im Video überzeugen.

Achtet vor allem auf die beeindruckenden Gesichtsanimationen und die wunderschönen Details, die an jeder Ecke im Spiel zu finden sind.

Das denken wir:

So oder so: Detroit: Become Human sieht einfach genial aus.