Dieser Typ baut die abgefahrensten Rube-Goldberg-Maschinen

Rube-Goldberg-Maschinen sind dafür bekannt, bestimmte Aufgaben mit vielen unnötigen und komplizierten Einzelschritten zu erledigen. Dadurch sind sie zwar sinnlos, aber schön anzusehen.

Der gebürtige Neuseeländer Joseph Herscher, der mittlerweile in New York wohnt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau solche Maschinen zu bauen. Diese stellt er auf seinem Youtube-Kanal Joseph’s Machines zur Schau. Zudem kann man seine Kreationen sogar in Filmen, im Fernsehen und bei Kunst-Festivals auf der ganzen Welt bestaunen.

Bereits im Alter von fünf Jahren kreirte er seine erste Rube-Goldberg-Maschine. Fast 20 Jahre später entdeckte er seine Leidenschaft wieder und erschuf eine neue Maschine. Das zugehörige Video mit dem Titel “Creme that Egg” wurde inzwischen mehr als drei Millionen mal aufgerufen.

Mittlerweile hat Herscher zahlreiche Maschinen gebaut die sich für die verschiedensten Lebenslagen eignen – egal ob Kuchen servieren oder Haare schneiden. Selbst vor gefährlichen Rube-Goldberg-Maschinen macht er nicht Halt.

Das denken wir:

Diese Maschinen sind echt der Wahnsinn!