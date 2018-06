Dieses WoW-Mount kostet 300€

Dass Ingame-Items unfassbare Werte annehmen, das ist nichts Neues: So kann ein seltener Skin in Counter-Strike: Global Offensive in die vierstelligen Beträge gehen. Im MMO-Primus World of Warcraft war das bisher eher seltener der Fall. Das ändert sich jetzt mit einem Mount, dass Entwickler Blizzard im kommenden Addon “Battle for Azeroth” einführen möchte.

Nicht nur der Körper des so genannten “Caravan Brutosaur” ist riesig, auch sein Preis kann sich sehen lassen: Wer das kommende Mount erstehen möchte, muss Sage und Schreibe 5 Millionen Goldmünzen auf den Tisch legen. Um euch die Rechenarbeit zu ersparen: In WoW-Tokens, die man entweder für Spielzeit verwenden oder gegen Gold verkaufen kann, sind das beinahe 300€!

Dafür kann der Dinosaurier auch einiges: Er bietet einem Auktionator (Premiere!) und fünf Spielern Platz. Das ist mal eine Hausnummer. Battle for Azeroth erscheint am 14. August!

Das denken wir:

Will haben!