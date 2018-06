Disenchantment: Erstes Video zur neuen Serie von Matt Groening veröffentlicht

2017 kündigte Matt Groening, der Vater der Simpsons und Futurama, mit Disenchantment eine neue Zeichentrickserie an. Disenchantment schickt uns ins Mittelalter, genauer gesagt in das Königreich Dream­land.

Dort erleben wir die Geschichte von Prinzessin Bean, Dämon Luci und Elf Elfo. Gemeinsam erleben sie abgefahrene Abenteuer. Nun wurde das erste Video zur Serie veröffentlicht, in der wir den Grund erfahren, warum Disenchantment im Mittelalter spielt. Kurz gesagt: Futurama spielt in der Zukunft und die Simpsons in der Gegendwart. Da ist es logisch, dass wir jetzt in die Vergangenheit reisen.

Disenchantment startet am 17. August 2018 exklusiv auf Netflix. Zu Beginn dürfen wir uns über zehn Folgen freuen. Eine zweite Staffel ist allerdings schon in Auftrag ge­ge­ben.

