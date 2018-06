Erkundet die Stadt Novigrad aus The Witcher 3 – in Minecraft!

in

Die Spieler von Minecraft haben bereits in der Vergangenheit einige imposante Nachbauten abgeliefert. Zum Beispiel Super Mario 64, die Welt von DayZ oder die Rote Edition von Pokemon. Doch dieses mal ist die Stadt Novigrad aus The Witcher 3 an der Reihe.

Der Planet Minecraft-User Elysiumfire hat, zusammen mit ein paar anderen Nutzern, die Stadt des aktuellsten The Witcher-Titels nachgebaut. Allerdings ist das nicht eins zu eins möglich, weshalb das Ganze eher als Tribut zu sehen ist. Dennoch sind alle wichtigen Sehenswürdigkeiten vorhanden: Die Stadtmauer, der große Tempel und die erhöhten Gehwege. Außerdem kann der Nachbau mit zahlreichen Details bei den Behausungen und der umgebenden Landschaft punkten.

Den Baufortschritt haben die Nutzer in einem abgefahrenen Timelapse-Video festgehalten, welches ihr euch unbedingt anschauen solltet!

Wer sich jetzt auf eine Entdeckungstour durch die Stadt begeben will, der findet die Map hier.

Das denken wir:

Eine wirklich beeindruckende Leistung!