Fear the Wolves: Und noch ein Battle-Royale-Shooter – diesmal von den Machern von S.T.A.L.K.E.R.

Ok, die Überschrift ist vielleicht nicht ganz fair, denn bloß weil es sich bei Fear the Wolves um einen weiteren Battle-Royale-Shooter handelt, muss das Game ja nicht schlecht sein. Die neuen Screenshots, die aus dem Spiel veröffentlicht wurden, sehen sogar ganz gut aus. Diese findet ihr weiter unten.

Fear the Wolves stammt aus der Feder der Macher von S.T.A.L.K.E.R. – Vostok Games. Das Studio besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von GSC Game World. Im Spiel müsst ihr euch alleine oder in einem Trupp in die bedrückende Umgebung des durch Strahlung zerstörten Tschernobyls begeben, um dort gegen 99 andere Spieler zu kämpfen. Aber es wird noch einen anderen Modus geben, der bisher nicht bekannt ist.

Das Besondere an Fear the Wolves: Ihr müsst euch nicht nur vor anderen Spielern in Acht nehmen, sondern auch vor tödlichen Anomalien und dem sich dynamisch verändernden Wetter. Wie in S.T.A.L.K.E.R. gibt es auch in Fear the Wolves Schutzanzüge, die es euch ermöglichen, radioaktiv verseuchte Bereiche zu erkunden, die für weniger ausgerüstete Gegner unzugänglich sind. Dort wartet mächtige Beute auf die Spieler.

Hört sich doch nicht übel an, oder?

Hier die neuen Screenshots:

Das Spiel erscheint noch im Laufe dieses Jahres für PC. Die Early-Access-Phase startet noch im Sommer.

Das denken wir:

Die Screens sehen ziemlich gut aus und das Setting ist auch interessant. Jetzt muss das Spiel bloß noch gut werden.