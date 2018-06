Fractured Lands: Wenn Fortnite auf Mad Max trifft

in

Falls ihr nicht genug von Battle-Royale bekommen könnt, ihr aber mal ein anderes Spiel als Fortnite oder PlayerUnknown’s Battlegrounds zocken möchtet, hätte ich etwas für euch: Fractured Lands.

In Fractured Lands erwartet euch ein Battle-Royale-Titel, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Die wichtigste Waffe im Spiel: euer Fahrzeug. Es kann mit Upgrades verbessert werden und es dient als Rüstung und Inventar.

Entwickelt wird das Spiel von Unbroken Studios, ein Team das aus Veteranen der Branche besteht, die maßgeblich an der Entwicklung erfolgreicher Franchises wie Battlefield, Medal of Honor und Call of Duty beteiligt waren.

Hier der erste Gameplay-Trailer:

Das Spiel soll im Sommer über Steam als Early-Access-Titel an den Start gehen. Sobald es weitere Neuigkeiten zu Fractured Lands gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Ob der Battle-Royale-Hype je nächlässt? Fractured Lands sieht auf jeden Fall interessant aus.