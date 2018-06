GamesDoneQuick is back!

Endlich ist es wieder soweit: Das alljährliche Benefiz-Event GamesDoneQuick ist in seiner Sommer-Edition zum 8. Mal in Folge wieder am Start. Ab sofort dürft ihr euch an grandiosen Speedruns auf Twitch erfreuen und auch gerne selber spenden.

Summer Games Done Quick heißt das Sommer-Event. Hier werden Millionen von Dollar gesammelt und an die Organisation “Ärzte ohne Grenzen” gespendet. Die Live-Streams ziehen weit über 100.000 Zuschauer gleichzeitig an.



Das denken wir:

Einfach toll anzuschauen und dann auch noch für einen guten Zweck!