Hellblade: Senua’s Sacrifice hat sich 1.000.000 Mal verkauft!

Hellblade: Senua’s Sacrifice ist ein Spiel über psychische Krankheiten. Kaum ein Spiel hat sich so authentisch und eindringlich mit diesem Thema beschäft wie der Titel aus dem Hause Ninja Theory. Und das hat sich jetzt ausgezahlt.

Laut eines Twitter-Posts von Ninja Theory hat sich Hellblade: Senua’s Sacrifice auf PS4, Xbox One und PC nun 1 Million Mal verkauft. Und das feiert Ninja Theory mit einem Steam-Sale mit 40% Rabatt!

#Hellblade has just hit 1 Million unit sales across #Xbox #PS4 #PC! 🎉

Thank you all for your support!

— NinjaTheory (@NinjaTheory) June 22, 2018